Коломойського вперше за час війни помітили на публіці: де він з’явився

Це перша публічна поява бізнесмена на широкій публіці

У неділю, 19 червня, на 116-й день повномасштабної російсько-української війни, у соцмережах з’явилося відео з одіозним українським бізнесменом Ігорем Коломойським. Відомого діяча помітили гості одного із гірських готелів у карпатському Буковелі.

Відеозапис було викладено на інсайдерському Telegram-каналі "Джокер", який нерідко критикує багатьох вітчизняних політичних і не лише діячів.

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Конкретне місце перебування Коломойського не розголошується, є лише згадка про Буковель. На самому відео добре видно, що готель, територією яякого бізнесмен йде у супроводі кількох жінок, дійсно розташований у горах.

Чому Ігор Коломойський вирішив відвідати український гірський курорт — з робочих питань, заради відпочинку чи з іншою метою — поки що не повідомляється. Сам бізнесмен теж не коментував своє перебування в Карпатах.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни Росії з Україною Ігор Коломойський майже "не відсвічує" в медіа. Остання гучна згадка його імені відбулася напередодні вторгнення путінських військ, коли бізнесмена та кількох інших іменитих українців росія занесла до списку "військових злочинців".