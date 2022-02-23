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Коломойського, Авакова та ще десятки українців оголосили "злочинцями" в РФ: причина та подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Слідком розпочав кримінальні справи Новина оновлена 23 лютого 2022, 19:14
Слідком розпочав кримінальні справи

Росія продовжує інформаційний тиск на Україну

У РФ відзначилися новими гучними заявами, записавши у "військові злочинці" безліч діючих і колишніх керівників різних відомств, а також частину командирів ЗСУ. Зазначимо, що серед них названо ексглаву МВС Арсена Авакова, колишнього голову Верховної Ради Олександра Турчинова, теперішнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, ексміністра оборони Анатолія Гриценка. Останньому навіть ухвалили заочно вирок на 6 років у колонії.

На сайті російського Слідчого комітету перераховані десятки прізвищ військовослужбовців різних рангів, політиків та учасників добровольчих формувань, які нібито з 2014 року скоїли "військові злочини". Усього Слідком заявив про відкриття 400 справ. Серед "підслідних" — 85 військових чи силовиків. Окрім інших, із невказаної причини, бізнесмен Ігор Коломойський (відзначений як ексгубернатор Дніпропетровщини)

Не всі перелічені українці. Є серед них і громадяни РФ, які виступили за України.

Як раніше писав "Телеграф", в окупованому Криму затримали шість громадян РФ нібито за підготовку теракту. Російські ЗМІ заявили, що у них знайшли речові докази, які нібито свідчать про прихильність до "Правого сектору".

Теги:
#Росія #Слідчий комітет #Розслідування
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