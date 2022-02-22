Російські окупанти попалися на безглуздому фейку про обстріл Донбасу (відео)

Пропагандистів упіймали на банальному військовому проколі

Окупантів, які ведуть прицільний вогонь різними населеними пунктами Донбасу, видаючи це за дії ЗСУ, знову викрили у відвертій брехні. Цього разу — через нібито обстріл траси "Ясинувата-Горлівка".

Про це розповів політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі "Злий одесит".

Як відомо, у понеділок, 21 лютого, згадану дорогу бойовики вирішили перекрити. Зробили вони це, попередньо оголосивши про ведення вогню з боку українських позицій. За кілька годин рух відновили, однак плодити фейкову інформацію не припинили.

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"На доказ "обстрілів" ЗСУ наводять відео, на якому з колеса автомобіля дістають патрон 5,45, який у це колесо потрапив, коли автомобіль, що проїжджав, обстрілювали "підступні" ЗСУ... Саме патрон, а не кулю!" — зазначає Коваленко.

Відеозапис підтверджує спостереження блогера. У ролику чітко видно, як із колеса автомобіля невідомі чоловіки дістають не патрон — аж ніяк не стріляний.

На думку Олександра Коваленка, подібний рівень створення фейків від російських пропагандистів є "пригнічуючим і стомлюючим".

Нагадаємо, що на Донбасі вже кілька днів дуже й дуже неспокійно. Бойовики здійснюють диверсії та постійно обстрілюють українську сторону, при цьому звинувачуючи ЗСУ у провокаціях. До цього окупанти навіть прив’язали необхідність "евакуації" мирного населення на територію Росії.

Також українців звинувачували в нібито обстрілі російської території та руйнуванні прикордонного посту в Ростовській області. При цьому користувачі мережі навіть із окупованих територій швидко висміяли цей відвертий фейк.