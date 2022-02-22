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Російські окупанти попалися на безглуздому фейку про обстріл Донбасу (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Бойовики навіть перекривали трасу для більшої видимості Новина оновлена 22 лютого 2022, 17:04
Бойовики навіть перекривали трасу для більшої видимості

Пропагандистів упіймали на банальному військовому проколі

Окупантів, які ведуть прицільний вогонь різними населеними пунктами Донбасу, видаючи це за дії ЗСУ, знову викрили у відвертій брехні. Цього разу — через нібито обстріл траси "Ясинувата-Горлівка".

Про це розповів політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі "Злий одесит".

Як відомо, у понеділок, 21 лютого, згадану дорогу бойовики вирішили перекрити. Зробили вони це, попередньо оголосивши про ведення вогню з боку українських позицій. За кілька годин рух відновили, однак плодити фейкову інформацію не припинили.

"На доказ "обстрілів" ЗСУ наводять відео, на якому з колеса автомобіля дістають патрон 5,45, який у це колесо потрапив, коли автомобіль, що проїжджав, обстрілювали "підступні" ЗСУ... Саме патрон, а не кулю!" — зазначає Коваленко.

Відеозапис підтверджує спостереження блогера. У ролику чітко видно, як із колеса автомобіля невідомі чоловіки дістають не патрон — аж ніяк не стріляний.

На думку Олександра Коваленка, подібний рівень створення фейків від російських пропагандистів є "пригнічуючим і стомлюючим".

Нагадаємо, що на Донбасі вже кілька днів дуже й дуже неспокійно. Бойовики здійснюють диверсії та постійно обстрілюють українську сторону, при цьому звинувачуючи ЗСУ у провокаціях. До цього окупанти навіть прив’язали необхідність "евакуації" мирного населення на територію Росії.

Також українців звинувачували в нібито обстрілі російської території та руйнуванні прикордонного посту в Ростовській області. При цьому користувачі мережі навіть із окупованих територій швидко висміяли цей відвертий фейк.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Фейк #ОРДЛО #ЗСУ
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