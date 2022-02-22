Российские оккупанты попались на глупом фейке про обстрел Донбасса (видео)
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Пропагандистов поймали на банальном военном проколе
Оккупантов, которые ведут прицельный огонь по разным населенным пунктам Донбасса, выдавая это за действия ВСУ, вновь уличили в откровенной лжи. На этот раз — касаемо якобы обстрела трассы "Ясиноватая-Горловка".
Об этом рассказал политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале "Злой одессит".
Как известно, в понедельник, 21 февраля, упомянутую дорогу боевики решили перекрыть. Сделали они это, предварительно объявив о ведении огня со стороны украинских позиций. Спустя несколько часов движение восстановили, однако плодить фейковую информацию не прекратили.
"В доказательство "обстрелов" ВСУ приводят видео, на котором из колеса автомобиля достают патрон 5,45, который в это колесо попал, когда проезжающий автомобиль обстреливали "коварные" ВСУ… Именно патрон, а не пулю!" — отмечает Коваленко.
Предоставленная видеозапись подтверждает наблюдения блогера. В ролике четко видно, как из колеса автомобиля неизвестные мужчины достают не патрон — прежде нестреляный.
По мнению Александра Коваленко, подобный уровень создания фейков от российских пропагандистов является "удручающим и утомляющим".
Напомним, что на Донбассе уже несколько дней очень и очень неспокойно. Боевики совершают диверсии и постоянно обстреливают украинскую сторону, при этом обвиняя ВСУ в провокациях. К этому оккупанты даже привязали необходимость "эвакуации" мирного населения на территорию Россию.
Также украинцев обвиняли в якобы обстреле российской территории и разрушении погранпоста в Ростовской области. При этом пользователи сети даже с оккупированных территорий быстро высмеяли этот откровенный фейк.