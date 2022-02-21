Боевики на Донбассе обстреляли Счастье: остановлена ТЭС, повреждены дома (фото)

Город остался обесточен и без водоснабжения

В понедельник, 21 февраля, на Луганщине боевики устроили прицельный огонь по городу Счастье. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, а также остановлена работа Луганской тепловой электростанции.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая и замминистра внутренних дел Антона Геращенко.

ТЭС пришлось остановить из-за попадания снаряда. Из-за этого были повреждены все линии электропередач, которые снабжали энергией весь город и ближайшие населенные пункты.

Два населенных пункта, которые находятся под обстрелом

"Врубовка без электрики и газа, — отметил Гайдай. — Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждено жилые дома".

Также в Счастье нет газа и воды. Без "голубого топлива" осталось около домохозяйств. Сколько людей не имеют доступа к питьевой воде, пока уточняется. Однако известно, что оккупанты четырежды выстрелили в водозабор, чтобы точно убедиться в нанесенных повреждениях.

По информации Сергея Гайдая, обстрелы продолжаются. Восстановление любых коммуникаций будут возможны как только огонь со стороны боевиков будет прекращен.

В свою очередь Антон Геращенко уточнил, что на одной из местных АЗС после обстрела был взрыв и пожар. Устранены ли сейчас все последствия такого происшествия, пока неизвестно.

Пожар на АЗС в Счастье

Напомним, что вместе с ведением обстрелов российские оккупанты умудряются придумывать различные фейки о якобы "провокациях ВСУ". Среди самых свежих — предполагаемый обстрел украинской армией российского погранпоста в Ростовской области.

Впрочем, и власть, и рядовые украинцы уже высмеяли эту ложь, возмутившись примитивизмом российских пропагандистов.