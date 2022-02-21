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Бойовики на Донбасі обстріляли Щастя: зупинена ТЕС, пошкоджено будинки (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Російські окупанти постійно "гатять" по мирним жителям Новина оновлена 21 лютого 2022, 14:52
Російські окупанти постійно "гатять" по мирним жителям

Місто залишилося знеструмленим і без водопостачання

У понеділок, 21 лютого, на Луганщині бойовики влаштували прицільний вогонь містом Щастя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоквартирні будинки, а також зупинено роботу Луганської теплової електростанції.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая та заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

ТЕС довелося зупинити через влучення снаряда. Через це було пошкоджено всі лінії електропередач, які постачали енергією все місто та найближчі населені пункти.

Два населені пункти, які перебувають під обстрілом
Два населені пункти, які перебувають під обстрілом

"Врубівка без електрики та газу, — зазначив Гайдай. — Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки".

Також у Щасті немає газу та води. Без "блакитного палива" лишилося біля домогосподарств. Скільки людей не мають доступу до питної води, доки уточнюється. Проте відомо, що окупанти чотири рази вистрілили у водозабір, щоб точно переконатися у нанесених пошкодженнях.

За інформацією Сергія Гайдая, обстріл триває. Відновлення будь-яких комунікацій буде можливим, як тільки вогонь з боку бойовиків буде припинено.

У свою чергу Антон Геращенко уточнив, що на одній із місцевих АЗС після обстрілу був вибух та пожежа. Чи усунуті зараз усі наслідки такої події, поки що невідомо.

Пожежа на АЗС у Щасті
Пожежа на АЗС у Щасті

Нагадаємо, що разом із веденням обстрілів російські окупанти примудряються вигадувати різні фейки про нібито "провокації ЗСУ". Серед найсвіжіших — начебто обстріл українською армією російського прикордонного поста в Ростовській області.

Втім, і влада, і пересічні українці вже висміяли цю брехню, обурившись примітивізмом російських пропагандистів.

Теги:
#Україна #Росія #Луганська область #Обстріл #Війна #Донбас #Щастя #ОРДЛО
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