Укр

Коломойского, Авакова и еще десятки украинцев объявили "преступниками" в РФ: причина и подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Следком начал уголовные дела Новость обновлена 23 февраля 2022, 19:14
Следком начал уголовные дела

Россия продолжает информационное давление на Украину

В РФ отличились новыми громкими заявлениям записав в "военные преступники" множество действующих и бывших руководителей различных ведомств, а также часть командиров ВСУ. Отметим, что среди них названы экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов, теперешний командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Последнему даже вынесли заочно приговор на 6 лет в колонии.

На сайте российского Следственного комитета перечислены десятки фамилий военнослужащих разных рангов, политиков и участников добровольческих формирований, которые якобы с 2014 года совершали "военные преступления". Всего Следком заявил про открытие 400 дел. Среди "подследственных" — 85 военных или силовиков. Кроме прочих, по неуказанной причине, бизнесмен Игорь Коломойский (отмечен как экс-губернатор Днепропетровщины)

Не все перечисленные — украинцы. Есть среди них и граждане РФ, выступившие на стороне Украины.

Как ранее писал "Телеграф" в оккупированном Крыму задержали шесть граждан РФ якобы за подготовку теракта. Российские СМИ заявили, что у них нашли вещественные доказательства, якобы свидетельствующие о приверженности "Правому сектору".

Теги:
#Россия #Следственный комитет #Расследование
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