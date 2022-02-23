Снова визитка Яроша: Россия насмешила фейком об "украинских террористах" (фото)
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Вещественные доказательства по этому делу выглядят очень сомнительно.
Оккупационные власти Крыма заявили об аресте шести россиян, якобы причастных к подготовке теракта на полуострове. При обыске у них нашли красно-черную карточку (похожую на популярную в роспропаганде "визитку Яроша") и магниты "Я люблю Украину".
Российское госагентство ТАСС сообщило, что ФСБ задержало группу лиц, которые планировали взорвать один из православных храмов в Крыму "с целью запугать население".
При обыске у одного из подозреваемых якобы изъяли компоненты для изготовления бомбы и вещественные доказательства, указывающие на то, что мужчины являются сторонниками "Правого сектора".
Никакой информации о том, какой храм в Крыму якобы хотели взорвать, или хотя бы город, где это должно было произойти, не сообщается.
У пользователей сети правдивость этой информации вызывала сомнения. Удивило даже не сообщение о "диверсантах из Правого сектора", а набор "вещественных доказательств", которые показали российские СМИ на фото.
Так, в "набор диверсанта" вошли магнитики с надписью "Я люблю Украину", визитка Дмитрия Яроша, страйкбольный пистолет, пластмассовая каска, диплом младшего специалиста, рация, пульт от телевизора и складные ножи.
Вот какие фото показали в качестве доказательства причастности к подготовке теракта в Крыму:
Абсурдность "вещественных доказательств" породила массу шуток. Граждане писали, что везде носят с собой диплом и визитку Яроша, ведь без этих вещей из дома выходить нельзя.
Ранее фейком об Украине отличились боевики так называемой "ДНР", заявившие о переброске 120 тысяч украинских военных на линию разграничения.