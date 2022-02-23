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Знову візитівка Яроша: Росія насмішила фейком про "українських терористів" (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Черговий російський фейк про теракт у Криму насмішив користувачів мережі Новина оновлена 23 лютого 2022, 14:17
Черговий російський фейк про теракт у Криму насмішив користувачів мережі

Речові докази у цій справі виглядають дуже сумнівно.

Окупаційна влада Криму заявила про арешт шести росіян, нібито причетних до підготовки теракту на півострові. Під час обшуку у них знайшли червоно-чорну картку (схожу на популярну у розпропаганді "візитку Яроша") та магніти "Я люблю Україну".

Російське держагентство ТАСС повідомило, що ФСБ затримало групу осіб, які планувати підірвати один з православних храмів у Криму "з метою залякати населення".

Під час обшуку в одного з підозрюваних нібито вилучили компоненти для виготовлення бомби та речові докази, які вказують на те, що чоловіки є прихильниками "Правого сектору".

Жодної інформації про те, який храм у Криму нібито хотіли підірвати, чи хоча б місто, де це мало статися — не повідомляється.

У користувачів мережі правдивість цієї інформації викликала сумніви. Здивувало навіть не повідомлення про "диверсантів з Правого сектору", а набір "речових доказів", які показали російські ЗМІ на фото.

Так у "набір диверсанта" увійшли магнітики з написом "Я люблю Україну", візитівка Дмитра Яроша, страйкбольний пістолет, пластмасова каска, диплом молодшого спеціаліста, рація, пульт від телевізора та складні ножі. Ось які фото показали у якості доказів причетності до підготовки теракту у Криму.

Візитівка Яроша вказала на нібито причетність до "Правого сектору"
Візитівка Яроша вказала на нібито причетність до "Правого сектору"
Листівки "Я люблю Україну" також нібито були у особистих речах підозрюваних
Листівки "Я люблю Україну" також нібито були у особистих речах підозрюваних
Серед речових доказів були навіть книги про Єгову
Серед речових доказів були навіть книги про Єгову

Абсурдність "речових доказів" породила масу жартів. Громадяни писали, що скрізь носять з собою диплом і візитку Яроша, адже без цих речей з дому виходити не можна.

Раніше фейком про Україну відзначилися бойовики так званої "ДНР", які заявили про перекидання 120 тисяч українських військових на лінію розмежування.

Теги:
#Теракт #Росія #Крим #ФСБ #Фейк
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