У Зеленського не виключили видачі Коломойського у США

Лещенко наголосив, що висловлює свою особисту думку, не спираючись на жодні інсайдерські дані

Бізнесмен Ігор Коломойський, позбавлення якого українського громадянства непрямо визнали в Офісі президента України, може бути виданий США. Після анулювання паспорту він більше не підпадає під дію 10 статті Конституції, яка забороняє видачу громадян України іншим державам. Про це заявив радник голови ОП Сергій Лещенко.

Лещенко в ефірі інформаційної програми Breakfast Show на Youtube-каналі російського журналіста Олександра Плющева не підтвердив напряму позбавлення Коломойського громадянства, назвавши інформацію, пов’язану із цими даними, конфіденційною та з обмеженим доступом. Хоча відзначив, що вилучення паспорта у Геннадія Корбана є непрямим підтвердженням цього факту.

Разом з тим, Лещенко припустив, що видача Коломойського США була би вигідною з цілого переліку причин. Американське правосуддя підозрює бізнесмена у відмиванні коштів, незаконно вилучених у клієнтів українського ПриватБанку, що раніше належав Коломойському. Проти нього та його партнера Геннадія Боголюбова подано чотири цивільних позови.

Лещенко припустив, що, враховуючи ці позови, є уже і кримінальне провадження, а отже американська Феміда зацікавлена у тому, щоби отримати Коломойського у свої руки. Радник голови ОП окремо наголосив, що висловлює свою особисту думку, не спираючись ані на офіційні, ані на інсайдерські дані, і заявив, що бізнесмена, який зробив вибір на користь громадянства Ізраїлю та Кіпра краще було би віддати Америці. В такому разі суд на ним можна буде провести швидко, а конфісковані його кошти передати на користь українського народу, як постраждалій стороні. Це також зніме ризики політизації суду, які були би досить високими в Україні, та вірогідність розхитування ситуації в державі, яка наразі веде війну.

Як повідомляв "Телеграф", формальним приводом для позбавлення Ігоря Коломойського українського громадянства могла бути наявність у нього кіпрського та ізраїльського паспортів, чого він сам не приховує. Українським законодавством подвійне громадянство заборонене.