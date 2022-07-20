Влада зробила "злив", що Зеленський відібрав громадянство у Коломойського: джерела прояснили ситуацію

У мережі з’явилися чутки про позбавлення громадянства чотирьох людей

Таємним указом президента України Володимира Зеленського нібито позбавлені громадянства бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Корбан, а також народні депутати Ігор Васильковський ("Слуга народу") та Вадим Рабінович (обраний від забороненої нині "Опозиційної платформи – За життя").

Інформацію про це опублікував політтехнолог Олексій Голобуцький. Як стало відомо "Телеграфу", наразі ці чутки активно поширюються представниками влади.

Водночас за даними видання, особи, відповідальні за ухвалення таких рішень, не підтверджують зазначену інформацію.

Зазначимо, раніше в інтерв’ю "Українському радіо" секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов анонсував "гучні новини" про деяких впливових людей, які зникли з екранів ТБ після 24 лютого.

Пізніше народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, коментуючи слова Данилова, повідомив, що "невдовзі будуть оголошені підозри в держзраді (Євгенію – Ред.) Мураєву та Рабіновичу".

Як повідомлялося раніше, 20 березня РНБО заборонила діяльність низки проросійських партій на кшталт ОПЗЖ, "Партії Шарія", "НАШІ", "Опоблок" та низки інших.