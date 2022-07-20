Данілов пообіцяв "гучні новини про впливових осіб": нардеп озвучив прізвища

Новини стосуються політиків, які зникли з інформпростору після 24 лютого

У середу, 20 липня, на 147-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні анонсували "гучні новини" про деяких впливових людей, які зникли з екранів ТБ після 24 лютого.

З відповідною заявою виступив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Українському радіо. Він зазначив, що найближчим часом будуть новини про "потужних людей".

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу на те, як зникли деякі люди, які не злазили з екрану телебачення та радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які би не засипали після того, як вони б не зробили того чи іншого виступу або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли", — заявив Данілов.

Нардеп Олексій Гончаренко у себе на telegram-каналі написав, що незабаром будуть оголошені підозри у державній зраді Євгену Мураєву та Вадиму Рабіновичу.

"За заявою секретаря РНБО Данілова. Незабаром будуть оголошені підозри у держзраді Мураєву та Рабіновичу", — написав Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом отримає ще одну партію HIMARS.

Нагадаємо, глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров у середу заявив, що завдання "спецоперації" знову змінилися.