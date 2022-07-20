Запуск російського "Іскандера" "строго за планом" насмішив мережу

Ракета одразу після старту здійснює "десараїзацію" сусідніх господарських будівель

Напередодні військовий експерт Ян Матвєєв виявив на картах російських засобів масової пропаганди, що окупаційні війська рф "обстріляли" фактично самі себе, вказавши, що знищили "командні пункти" на зайнятих ними ж територіях. Чим добряче потішив користувачів інтернету. Сьогодні у мережі спливло відео, як, ймовірно, вони могли це зробити.

У телеграм-каналі Moscow calling опублікували запис пуска ракети. У дописі припускають, що йдеться про роботу комплексу "Іскандер", хоча підтвердити це важко. Ракета ефектно з шумом і димом вилітає з пускової установки, описує невеличку дугу і падає неподалік у полі. Вибух стається за будівлями, що нагадують господарські споруди.

Коментатори дотепно назвали цей запуск, який, як і вся "спецоперація" пішов "строго за планом", влучним словом "десараїзація". Дехто почав висловлювати побоювання з приводу гіпотетичного запуску балістичної ракети "Сармат" з ядерною боєголовкою – вона ж теж може запуститись не менш успішно і "по плану".

Як повідомляв "Телеграф", відео з невдалими запусками російських ракет стали з’являтись в мережі все частіше. Так на початку липня окупанти намагались обстріляти з Херсонщини Миколаїв, але їхні ракети раз за разом "демілітаризували" самі себе.