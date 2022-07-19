Стріляють по самих собі: пропагандисти рф сильно осоромилися з картами боїв в Україні

У мережі жартують, що росіяни в такий спосіб вирішили зізнатись у своїх злочинах

Пропагандисти з російських так званих "ЗМІ", які днями насмішили інтернет, намагаючись видати зруйнований вистрілом із HIMARS склад боєприпасів у окупованій Новій Каховці за наслідки вибуху селітри, продовжують ганьбитися. Цього разу вони "звинуватили" Збройні Сили України в ударі по мирним мешканцям Донбасу, але опублікували карту де точки влучання вказані на території, яка зараз перебуває під окупацією. Таким чином виходить, що росіяни "обстріляли" самі себе.

Першоджерелом стало пропагандистське агентство РІА "Новості", яке опублікувало карту з помітками про буцімто знищення командних пунктів у Серебрянці, Верхньокам’янському та Покровському на Луганщині.

На це звернув увагу військовий експерт Ян Матвєєв, який звірив дані пропагандистів з актуальними картами і виявив, що пропагандисти "вдарили" по населених пунктах, які перебувають під їхнім же контролем. "Зізнались нарешті?", – пожартував експерт, який відзначив, що спершу прийняв побачене за жарт чи помилку. Але потім переконався – це було опубліковано на повному серйозі.

За свіжими картами аналітичного проекту Deep State, Верхньокам’янське точно перебуває під окупацією і з нього йде наступ на Сіверськ. Тим часом як Серебрянка знаходиться на межі, а щодо Покровського дані потребують уточнення.

Як повідомляв "Телеграф", днями українці знайшли серед підписників українського активіста Сергія Стерненка несподівану особу – кремлівського співака філіпа кіркорова. Якого тут же взялися тролити у чаті.