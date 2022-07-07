Демілітаризація на максималках: окупанти на Херсонщині мають проблеми з ракетами (відео)

Російські снаряди, що залишилися, занадто далекі від поняття "надточних"

На Херсонщині, де останнім часом максимально активізувалися ворожі війська, самоліквідуються російські ракети, котрі з тимчасово окупованої території часто запускають у бік Миколаєва. Один із таких моментів "самодемілітаризації" вдалося зняти на відео місцевим жителям.

Як зазначають у Telegram-пабліку "Ху***й Херсон", під час ранкової спроби обстрілу підконтрольної Києву частини України у ворога вийшли з ладу більше половини снарядів. Ракети здійснюють виліт, а потім влаштовують у небі "салют" практично над місцем запуску.

Під час зафіксованого на відео вильоту росіяни використали одразу сім крилатих снарядів. Однак полетіти змогли лише три, решта чотирьох вибухнула майже відразу, залишивши по собі в небі характерні білі смуги.

До речі, подібна ситуація в ніч проти 7 липня спостерігалася і в російському Білгороді. Там ракети теж відмовилися виконувати своє призначення, почавши випромінювати неприродне свічення прямо над містом країни-агресора. Така поведінка снарядів навела чимало переполоху серед місцевих мешканців.

Додамо, що за попередню добу на Херсонщині на лінії розмежування було дуже спекотно. Мало того, що в окупованому Херсоні вдалося знищити російський склад із пальним, так ЗСУ ще й вдало розправилися з диверсійно-розвідувальною групою. Як уже писав "Телеграф", з десяти російських солдатів п’ятеро було ліквідовано, іще один отримав поранення.

Також ми розповідали, якою є загальна ситуація на різних напрямках фронту. У цьому нам допомогли розібратися найсвіжіші карти боїв в Україні.