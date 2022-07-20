Запуск российского "Искандера" "строго по плану" насмешил сеть

Ракета сразу после старта осуществляет "десараизацию" соседних хозяйственных построек.

Накануне военный эксперт Ян Матвеев обнаружил на картах российских средств массовой пропаганды, что оккупационные войска россии "обстреляли" фактически сами себя, указав, что уничтожили "командные пункты" на занятых ими же территориях. Чем изрядно потешил пользователей интернета. Сегодня в сеть утекло видео того, как, вероятно, они могли это сделать.

В телеграмм-канале Moscow calling опубликовали запись пуска ракеты. В сообщении предполагают, что речь идет о работе комплекса "Искандер", хотя подтвердить это сложно. Ракета эффектно с шумом и дымом вылетает из пусковой установки, описывает небольшую дугу и падает в поле. Взрыв происходит за зданиями, напоминающими хозяйственные постройки.

Комментаторы остроумно назвали этот запуск, который, как и вся "спецоперация" пошел "строго по плану", точным словом "десараизация". Некоторые начали высказывать опасения по поводу гипотетического запуска баллистической ракеты "Сармат" с ядерной боеголовкой – она ведь тоже может запуститься не менее успешно и "по плану".

Как сообщал Телеграф, видео с неудачными запусками российских ракет стали появляться в сети все чаще. Так в начале июля оккупанты пытались обстрелять из Херсона Николаев, но их ракеты то и дело "демилитаризовали" сами себя.