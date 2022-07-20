Власти сделали "слив", что Зеленский отобрал гражданство у Коломойского: источники прояснили ситуацию
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В сети появились слухи о лишении гражданства четырех человек
Тайным указом президента Украины Владимира Зеленского якобы лишены гражданства бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Корбан, а также народные депутаты Игорь Васильковский ("Слуга народа") и Вадим Рабинович (избран от запрещенной ныне "Оппозиционной платформы – За жизнь").
Информацию об этом опубликовал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Как стало известно "Телеграфу", в настоящее время эти слухи активно распространяются представителями власти.
В то же время, по данным издания, лица, ответственные за принятие подобных решений, не подтверждают указанную информацию.
Отметим, ранее в интервью "Украинскому радио" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал "громкие новости" о некоторых влиятельных людях, которые исчезли с экранов ТВ после 24 февраля.
Позднее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя слова Данилова, сообщил, что "скоро будут объявлены подозрения в госизмене (Евгению – Ред.) Мураеву и Рабиновичу".
Как сообщалось ранее, 20 марта СНБО запретила деятельность ряда пророссийских партий вроде ОПЗЖ, "Партии Шария", "НАШИ", "Оппоблок" и ряда других.