Власти сделали "слив", что Зеленский отобрал гражданство у Коломойского: источники прояснили ситуацию

В сети появились слухи о лишении гражданства четырех человек

Тайным указом президента Украины Владимира Зеленского якобы лишены гражданства бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Корбан, а также народные депутаты Игорь Васильковский ("Слуга народа") и Вадим Рабинович (избран от запрещенной ныне "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Информацию об этом опубликовал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Как стало известно "Телеграфу", в настоящее время эти слухи активно распространяются представителями власти.

В то же время, по данным издания, лица, ответственные за принятие подобных решений, не подтверждают указанную информацию.

Отметим, ранее в интервью "Украинскому радио" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал "громкие новости" о некоторых влиятельных людях, которые исчезли с экранов ТВ после 24 февраля.

Позднее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя слова Данилова, сообщил, что "скоро будут объявлены подозрения в госизмене (Евгению – Ред.) Мураеву и Рабиновичу".

Как сообщалось ранее, 20 марта СНБО запретила деятельность ряда пророссийских партий вроде ОПЗЖ, "Партии Шария", "НАШИ", "Оппоблок" и ряда других.