Данилов пообещал "громкие новости о влиятельных лицах": нардеп озвучил фамилии

Новости касаются политиков, которые исчезли из информпространства после 24 февраля

В среду, 20 июля, на 147-й день полномасштабного вторжения рф в Украине анонсировали "громкие новости" о некоторых влиятельных людях, которые исчезли с экранов ТВ после 24 февраля.

С соответствующим заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому радио. Он отметил, что в ближайшее время будут новости про "мощных людей".

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, какие бы ни засыпали после того, как они бы не сделали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", — заявил Данилов

Нардеп Алексей Гончаренко у себя на telegram-канале заявил, что скоро будут объявлены подозрения в государственной измене Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу.

"По заявлению секретаря СНБО Данилова. Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу", — написал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время получит еще одну партию HIMARS.

Напомним, глава российского министерства иностранных дел сергей лавров в среду заявил, что задачи "спецоперации" вновь изменились.