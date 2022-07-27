В ОП визнали, що указ щодо Корбана та Коломойського існує – Кличко та Ярош звернулися до Зеленського

Раніше в медіа з’явилась інформація про буцімто позбавлення українського громадянства одразу кількох людей

Укази Офісу президента України про позбавлення громадянства підприємця Ігоря Коломойського, голови Дніпропетровської обласної тероборони Геннадія Корбана та співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, які нещодавно опублікували без прямого підтвердження в інтернеті, є реальними. Про це свідчить відповідь ОП на запит "Українських новин".

У відповіді йдеться, що укази президента за номерами 502 і 503 дійсно стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України. Їх не було опубліковано, бо вони містять конфіденційну інформацію про згаданих у них осіб. Фігуранти указів не давали згоди на поширення даних про себе. "Конфіденційна інформація згідно зі статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відноситься до інформації з обмеженим доступом", — йдеться у відповіді на запит.

Окремо в ОП наголосили, що згадана у цих указах інформація може зашкодити законним інтересам даних осіб та порушити їхні права. При цьому на Банковій не бачать суспільного інтересу у згаданій інформації.

Як повідомляв "Телеграф", Геннадій Корбан днями не зміг в’їхати в Україну через те, що в нього на кордоні відібрали паспорт. Цей факт пов’язали саме із ймовірним позбавленням його громадянства.

Втім, за Корбана одразу заступилась понад сотня українських політиків, громадських діячів, бізнесменів та інших публічних осіб. Вони нагадали, що, згідно зі статтею 25 Конституції України, ніхто не може бути позбавлений громадянства і вигнаний за межі держави, а рішення щодо голови обласної тероборони порушує її. Відкритий лист на захист Корбана є у розпорядженні редакції "Української правди". Підписанти документу зазначили, що це рішення завдає удару по міжнародному іміджу України, і закликали переглянути його. Серед тих, хто поставив свій підпис під відкритим листом, мери Києва Віталій Кличко та Дніпра Борис Філатов і їхні колеги з Чернігова, Миколаєва, Рівного та інших міст України, керівник УДА Дмитро Ярош, колишній генпрокурор Юрій Луценко, екснардеп Степан Хмара та багато інших.

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Нагадаємо, всього у списку на позбавлення громадянства опинилось 10 осіб. Їх називають джерелами американської конгресвумен Вікторії Спартц, яка виступила проти голови ОП Андрія Єрмака і звинуватила його у зв'язках з кремлем.