Коломойський все ж таки втратив громадянство України? Що дізналися ЗМІ

Бізнесмен шокований тим, що його внесли у список на припинення громадянства України

На тлі чуток про те, що президент України Володимир Зеленський має намір позбавити громадянства Ігоря Коломойського та 9 інших осіб, у ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен з групи "Приват" таки його втратив.

Як повідомляє Forbes.UA, міграційна служба позначила паспорт Коломойського як "недійсний". Принаймні такі дані вказані у реєстрі ДМС станом на 25 липня.

"Паспортні дані Ігоря Коломойського є у публічному доступі, наприклад, в архівних протоколах засідань зборів акціонерів ПриватБанку до націоналізації 2016 року, які досі зберігаються на офіційному сайті банку. У базі ДМС документ з такою серією та номером вказаний як "недійсний". При введенні серії та номера діючих паспортів система видає повідомлення: "Інформація про визнання недійсним документа в базах даних ДМС відсутня"", — зазначили журналісти видання.

Отриману інформацію на умовах анонімності прокоментувала особа, яка бере участь у судових процесах між "ПриватБанком" та колишніми його власниками. Співрозмовник видання зазначив, що день тому — 24 липня — паспорт Ігоря Коломойського значився як дійсний.

А адвокат бізнесмена Олександр Вінниченко додав, що він нічого не знає про рішення влади позбавити Коломойського громадянства. Й додав, що зв'язуватися з ним щодо цього питання не планує.

Примітно, що паспорт партнера Коломойського по бізнесу — Геннадія Боголюбова — також значить у базі ДМС як "недійсний". Варто зазначити, що у 2017 році Боголюбов відмовився від громадянства України, але у 2019-му отримав посвідку на постійне проживання в нашій країні.

Варто зазначити, що формальною причиною для припинення громадянства Ігоря Коломойського може бути наявність у нього громадянства інших країн. Він сам визнавав, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру. При цьому, за інформацією джерел видання "Новое время", бізнесмена дуже розлютила інформація про те, що його внесли у список на припинення громадянства України й він навіть готовий позиватися через це.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проблеми з в'їздом в Україну виникли у голови тероборони Дніпра Геннадія Корбана, який також був у вже відомому списку на припинення громадянства. У нього на кордоні забрали український паспорт, аргументуючи тим, що він став недійсним через указ Зеленського, через це політик застряг на кордоні й не зміг в'їхати в країну. Це змусило Корбана звертатися до президента України.