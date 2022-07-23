Позбавлення Корбана громадянства: у Зеленського пояснили, у чому причина таємничості

В ОПУ пропонують не роздмухувати скандал

В Офісі президента прокоментували інформацію про позбавлення голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства.

Як розповів в ефірі "Радіо НВ" радник голови ОПУ Михайло Подоляк, подібні укази про позбавлення та надання громадянства зазвичай не розголошуються, оскільки стосуються інформації про особисте життя конкретної людини.

При цьому він зазначив, що негативно оцінює рівень комунікації з інформуванням народу через анонімні телеграм-канали та поширенням теорій змови.

"Держава працює за жорсткими правилами, якщо не можна коментувати все, що стосується особистості та її прав чи порушення прав, то не треба хайпувати на цьому", — сказав Подоляк.

При цьому він додав, що було б непогано, якби після публічного виступу Корбана з’явилася реакція правоохоронців та їх офіційний коментар.

Крім того, Подоляк відповів на слова конгресвумен США Вікторії Спартц, яка звинуватила голову ОПУ Андрія Єрмака у "створенні диктатури" через позбавлення Корбана громадянства. За його словами, це виглядає як втручання у внутрішні справи України та масштабування локальних конфліктів у воєнний час.

"Я не бачу підстав, щоб втручався хтось на рівні конгресу США. Я не думаю, що треба продовжувати демонізувати пана Єрмака. Це виглядає, ось десь немає води — все, в цьому винен пан Єрмак. Ми не можемо йти цим шляхом, тому що це шлях у нікуди", — сказав він.

Також радник голови ОПУ вважає, що Корбан має адвокатів, які можуть сформулювати його претензії, а міграційна служба сформулює свої, але разом з тим він закликав не масштабувати локальні кризові ситуації поки йде війна.

Як повідомлялося раніше, 22 липня у мережі з’явилося відео того, як Корбан застряг на кордоні та не зміг потрапити до України. Після цього він звернувся до президента України Володимира Зеленського та заявив, що через припинення громадянства у нього забрали закордонний паспорт.