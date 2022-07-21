Указ про позбавлення громадянства Корбана і Ко існує: джерела розповіли, що насправді відбувається

У "списку" 10 прізвищ

Указ щодо позбавлення громадянства України очільника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, бізнесмена Ігоря Коломойського та ще декількох народних депутатів — дійсно існує, але він до сих пір не підписаний президентом.

Про це стало відомо "Телеграфу" з власних джерел серед високопосадовців.

"Указ існує, та він не підписаний президентом і незрозуміло, чи буде підписаний",- каже джерело у верхівці української влади.

Інший співрозмовник розповів "Телеграфу", що таке обговорення і сам факт "зливу" інформації про указ — елемент шантажу, зокрема, щодо Корбана, в якого дуже напружені відносини з частиною Офісу президента.

"В ОП розповсюджують інформацію, що буцімто Корбан та Філатов були джерелами Спартц і саме вони налаштовували конгресмена проти Єрмака. І не лише його. Тому їх вирішили переслідувати за допомогою кримінальних справ, та вочевидь перед тим вигадали історію з указом, який, як заявляють з ОП, типу ніхто не бачив, і що може це фейк, а може й ні", — розповідає співрозмовник.

Зокрема, в указі також мова йде про те, що громадянства можуть позбавити депутатів Ігора Васильківського та Вадима Рабіновича.

Напередодні ряду ЗМІ деякі представники влади надіслали інформацію щодо підготовки такого указу.

За інформацією "Телеграфа", наразі Корбан перебуває в Європі та шукає оптимальні шляхи повернення в Україну.

Також джерела повідомили, що прикордонники отримали негласний указ не впускати Корбана до України.

Довідка: Вікторія Спартц — одна із представників Конгресу США, етнічна українка. На початку липня вона попросила президента США Джо Байдена перевірити голову Офісу президента Андрія Єрмака на зв'язки з Кремлем. В МЗС України жорстко відповіли конгресвумен. Пізніше ще одна конгресвумен США Марсі Каптур назвала випад Спартц "необачною допомогою путіну". На Банковій попросили Спартц оприлюднити докази.