Указ о лишении гражданства Корбана и Ко существует: источники рассказали, что действительно происходит

В "списке" 10 фамилий

Указ о лишении гражданства Украины главы территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана, бизнесмена Игоря Коломойского и еще нескольких народных депутатов действительно существует, но он до сих пор не подписан президентом.

Об этом стало известно "Телеграфу" из собственных источников среди чиновников.

"Указ существует, но он не подписан президентом и непонятно, будет ли подписан", — говорит источник в верхушке украинской власти.

Другой собеседник рассказал "Телеграфу", что такое обсуждение и сам факт "слива" информации об указе — элементе шантажа, в частности, относительно Корбана, у которого очень напряженные отношения с частью Офиса президента.

"В ОП распространяют информацию, что Корбан и Филатов были источниками Спартц и именно они настраивали конгрессмена против Ермака. И не только его. Поэтому их решили преследовать с помощью уголовных дел, и очевидно перед тем придумали историю с указом, который, Как заявляют из ОП, типа никто не видел, и что может это фейк, а может и нет", — рассказывает собеседник.

В частности, в указе также идет речь о том, что гражданства могут лишить депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича.

Накануне ряду СМИ некоторые представители власти направили информацию о подготовке такого указа.

По информации "Телеграфа", в настоящее время Корбан находится в Европе и ищет оптимальные пути возвращения в Украину.

Также источники сообщили, что пограничники получили негласный указ не впускать Корбана в Украину.

Справка: Виктория Спартц — один из представителей Конгресса США, этническая украинка. В начале июля она попросила президента США Джо Байдена проверить главу Офиса президента Андрея Ермака на связи с Кремлем. В МИД Украины жестко ответили конгрессвумен. Позже еще одна конгрессвумен США Марси Каптур назвала выпад Спартц "опрометчивой помощью путину". На Банковой попросили Спартц обнародовать доказательства.