Зеленский все же лишил Коломойского гражданства? Нардеп показал "документ"

Гражданства Украины могут лишить даже действующих нардепов

Слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, могут оказаться правдой. В сети появился документ, который их если не подтверждает, то подогревает.

Соответствующий указ, который якобы издал глава государства, опубликовал в четверг, 21 июля, народный депутат Сергей Власенко на собственной Facebook-странице.

Судя по тексту документа, кроме Коломойского в списке на лишение гражданства Украины оказались еще 9 человек, в частности, действующий глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, а также народные депутаты Игорь Васильковский ("Слуга народа") и Вадим Рабинович (избран от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Несмотря на то, что этот список активно обсуждается как в сети, так и среди депутатов, по состоянию на данный момент подтверждения его подлинности нет. Также важно уточнить, что в опубликованной нардепом Власенко копии этого документа нет подписи президента Зеленского, что также не позволяет говорить о том, что указанные выше лица будут лишены гражданства Украины.

В сети появился якобы указ Зеленского о лишении гражданства Украины Коломойского и некоторых нардепов

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