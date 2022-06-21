Близкий к Банковой депутат из "группы Коломойского": новые подробности о кандидате в омбудсмены Лубинце

"Телеграф" разобрался, в каких кругах обращается кандидат на должность омбудсмена

Спикер парламента Руслан Стефанчук внес в Верховную Раду кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека вместо уволенной Людмилы Денисовой. Это народный депутат от депутатской группы "За будущее" и председатель парламентского комитета по правам человека Дмитрий Лубинец, который также занимался внутренне перемещенными лицами.

Депутатская группа "За будущее" в парламенте традиционно считается ориентированной на олигарха Игоря Коломойского. И хотя ее еще иногда называли группой Коломойского-Палицы-Авакова, большинство нардепов всегда ориентировались именно на ИВК.

Одна из целей этой группы – помогать партии власти "Слуга народа" поддерживать необходимые законодательные инициативы, если не будет хватать голосов. Сейчас с выполнением этой задачи будет помогать новая депутатская группа "За восстановление Украины", созданная из части уже запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь", о чем уже писало наше издание.

По информации "Телеграфа", Лубинец в хорошем контакте с Офисом президента, в частности, он в декабре был инициатором изменения статуса телеканала "Дом", который должен был изменить свой статус на общенациональный и войти в так называемый "медиа холдинг" власти.

Кандидатура Лубинца должна быть рассмотрена в парламенте уже в ближайшее время.

Ранее в медиа появлялись фамилии кандидатов на должность омбудсмена, в частности, нардепов Николая Тищенко и Марьяны Безуглой, но, как отмечали наши собеседники, это было вбросом.