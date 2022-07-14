Фирму Коломойского ликвидировали, списав долг перед госбанком на миллиарды — СМИ

Очередная фирма-"прокладка" не вернула деньги государству

Хозяйственный суд Днепропетровской области ликвидировал компанию "Новофарм", владельцем которой может быть олигарх Игорь Коломойский, и списал этому обществу долг перед государственным "ПриватБанком" на сумму 4,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на решение суда от 5 июля 2022 года.

Отмечается, что ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" имело долгов перед кредиторами на сумму 10,44 миллиарда гривен. В ходе ликвидационной процедуры компания погасила задолженность в 2,7 миллиона гривен. Остальную сумму компании, которую признали банкротом 22 апреля 2021 года, можно сказать, что "простили".

"Согласно ч. 7 ст. 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными", – говорится в определении суда.

В судебных материалах есть данные Генпрокуратуры о том, что Нацбанк признал "Новофарм" лицом, связанным с "ПриватБанком". В документах говорилось, что перед национализацией банка (16 декабря 2016) он открыл кредитную линию для компании с лимитом 3,2 миллиарда гривен под 10,5%. В качестве обеспечения по кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила "ПриватБанку" евробонды на сумму 80 миллионов долларов, которые банк выпустил через UK SPV Credit Finance plc. Эти бумаги при национализации банка попали под списание.

Журналист Юрий Николов на своей странице в Facebook объяснил схему с компанией "Новофарм" гораздо проще. По его словам, в свое время олигарх Игорь Коломойский заключил между "ПриватБанком" и разными фирмами-"прокладками" соглашений на 160 миллиардов гривен и последние успели забрать кредитные деньги. А когда банк национализировали, эти фирмы попросили вернуть кредиты, которые они взяли, но те уже не имели из чего возвращать.

"В том числе отказалась возвращать 4,3 миллиарда фирма "Новафарм", которую в рамках уголовного производства Генпрокуратура признала связанной с "Приватом". И вот пока мы все отвлеклись на какую-то войну, на какие-то там смерти, на какое-то уничтожение государства Украина…суд взял и хлопнул эту фирму "Новафарм", списав ее долги перед уже государственным "Приватом", — отметил журналист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что впервые за время войны олигарха Игоря Коломойского увидели на публике 19 июня. Он засветился в одной из гостиниц на Буковеле (Карпаты).