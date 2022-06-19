Коломойского впервые за время войны заметили на публике: где он объявился

Это первое публичное появление бизнесмена на широкой публике

В воскресенье, 19 июня, на 116-й день полномасштабной российско-украинской войны, в соцсетях появилось видео отдыха одиозного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Известного деятеля заметили гости одного из горных отелей в карпатском Буковеле.

Видеозапись была выложена на инсайдерском Telegram-канале "Джокер", который нередко критикует многих отечественных политических и не только деятелей.

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Конкретное место пребывание Коломойского не разглашается, есть лишь упоминание Буковеля. На самом видео хорошо видно, что отель, по которому бизнесмен идет в сопровождении нескольких женщин, действительно расположен в горах.

По какой причине Игорь Коломойский решил посетить украинский горный курорт — по рабочему вопросу, ради отдыха или с другой целью — пока не сообщается. Сам бизнесмен тоже никак не комментировал свое пребывание в Карпатах.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны рф с Украиной Игорь Коломойский практически "не отсвечивает" в медиа. Последнее громкое упоминание его имени состоялось накануне вторжения путинских войск, когда бизнесмена и нескольких других именитых украинцев россия занесла в список "военных преступников".