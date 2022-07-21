Зеленський все ж таки позбавив Коломойського громадянства? Нардеп показав "документ"

Громадянства України можуть позбавити навіть чинних нардепів

Чутки про те, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства олігарха Ігоря Коломойського, можуть виявитися правдою. В мережі з'явився документ, який їх якщо не підтверджує, то "підігріває".

Відповідний указ, який нібито видав глава держави, опублікував у четвер, 21 липня, народний депутат Сергій Власенко на власній Facebook-сторінці.

Судячи з тексту документа, крім Коломойського у списку на позбавлення громадянства України опинилися ще 9 осіб, зокрема, чинний очільник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан, а також народні депутати Ігор Васильковський ("Слуга народу") та Вадим Рабінович (обраний від забороненої нині "Опозиційної платформи – За життя").

Попри те, що цей список активно обговорюється як у мережі, так і серед депутатів, станом на зараз підтвердження його справжності немає. Також важливо уточнити, що в опублікованій нардепом Власенком копії цього документа немає підпису президента Зеленського, що також не дає можливості говорити про те, що вказані вище особи будуть позбавлені громадянства України.

У мережі з'явився нібито указ Зеленського про позбавлення громадянства України Коломойського та деяких нардепів

Слід зазначити, що що орієнтовно в четвер, 21 липня Корбан намагається перейти кордон з Україною — про дату повернення його до України після тижневої відпустки, яку він отримав для відвідування родини у Європі, написав напередодні журналіст Юрій Бутусов. Тоді як за даними джерел в прикордонній службі є розпорядження не пускати керівника Дніпропетровської ТРО.

Багато хто з відомих військових і волонтерів у цій ситуації вступилися за Корбана, зокрема, Мирослав Гай та Дмитро Ярош.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов анонсував "гучні новини" про деяких впливових людей, які зникли з екранів ТБ після 24 лютого.