Корбан звернувся до Зеленського через інцидент на кордоні

Дніпропетровський політик каже, що застряг на кордоні без паспорта, а прикордонники кажуть, що ще й без громадянства України

Голова територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан, у якого виникли проблеми з перетином кордону України, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити це непорозуміння.

Відповідна публікація у п'ятницю, 22 липня, з'явилася на Facebook-сторінці Корбана.

За словами дніпропетровського політика, він перебуває у пункті пропуску Смільниця на польсько-українському кордоні і не може потрапити в Україну, адже в нього забрали паспорт та видали відповідний акт.

"Додому в Україну мене не пускають. У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую Штабом Територіальної оборони з 24 лютого 2022 року. Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного будинку?", — звернувся Корбан до Зеленського.

Варто зазначити, що перед цим у розпорядженні ЗМІ з'явилося відео, як Геннадію Корбану прикордонники пояснюють, що потрапити в Україну він не може, адже його громадянство було призупинене Указом президента України, а тому закордонний паспорт перестав діяти і його вилучили. Без цього документа голова ТРО Дніпра не може ні в'їхати в Україну, ні повернутися у Польщу, звідки він прибув для перетину українського кордону.

Раніше повідомлялося, що кілька днів поспіль у мережі та серед політиків обговорюється таємний указ президента Зеленського про припинення громадянства 10 осіб, серед яких олігарх Ігор Коломойський, очільник ТРО Дніпра Геннадій Корбан, кілька чинних нардепів та діячів регіонального рівня. І поки влада його ніяк не коментує, джерела "Телеграфу" кажуть, що документ все ж існує, але поки у непідписаному вигляді.