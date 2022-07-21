Чи можна позбавити громадянства України указом президента: що кажуть закон та Конституція

Як відбувається процедура припинення громадянства України за законом

У четвер, 21 липня, у мережі з’явилося нібито фото Указу президента України Володимира Зеленського за №502 від 18 липня, яким припиняється громадянство України низка відомих вітчизняних політиків та олігархів. Найбільш одіозний із них – екс-губернатор Дніпропетровської області та бізнесмен Ігор Коломойський. При цьому на документі немає підпису президента.

Як з’ясував "Телеграф", згідно з чинним законодавством не можна позбавляти громадянства України – це заборонено прямо статтею 25 Конституції України.

Але можна припинити громадянство України, рішення про що своїм указом, згідно зі статтею 106 КУ, приймає президент.

Підстави для припинення громадянства України прописані у статті 19 Закону України "Про громадянство" та до них належать:

добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави мав звертатися із заявою або клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто;

набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей чи фальшивих документів;

добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною службою.

У разі, якщо такі факти щодо громадянина України будуть з’ясовані, Міграційна служба України має звернутися до Комісії при Президентові України з питань громадянства з поданням про припинення громадянства. Остання, у свою чергу, виносить пропозицію президенту і вже він своїм указом припиняє громадянство України.

Після цього на виконання Указу Міграційна служба України зобов’язана вилучити паспорт громадянина України у особи, яку згадують в Указі Президента України.

Напередодні в мережі з’явилися чутки про можливе отримання громадянства України російськими мільярдерами, власниками "Альфагруп" Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.

Ще раніше українці бурхливо обговорювали звістку про надання громадянства російському публіцисту Олександру Невзорову.