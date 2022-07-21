Можно ли лишить гражданства Украины указом президента: что говорят закон и Конституция

Как проходит процедура прекращения гражданства Украины по закону

В четверг, 21 июля, в сети появилось якобы фото Указа президента Украины Владимира Зеленского за №502 от 18 июля, которым прекращается гражданство Украины ряд известных отечественных политиков и олигархов. Наиболее одиозный из них – экс-губернатор Днепропетровской области и бизнесмен Игорь Коломойский. При этом на документе отсутствует подпись президента.

Как выяснил "Телеграф", согласно действующему законодательству нельзя лишать гражданства Украины — это прямо запрещено статьей 25 Конституции Украины.

Но можно прекратить гражданство Украины, решение о чем своим указом, согласно статье 106 КУ принимает президент.

Основания для прекращения гражданства Украины прописаны в статье 19 Закона Украины "О гражданстве" и к ним относятся:

добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия, когда гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком обретении соответственно порядку, установленного национальным законодательством государства, гражданство которой приобретено;

приобретение лицом гражданства Украины вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов;

добровольное вступление на военную службу другого государства, которая в соответствии с законодательством этого государства не является военной обязанностью или альтернативной службой.

В случае, если подобные факты в отношении гражданина Украины будут выяснены, Миграционная служба Украины должна обратиться в Комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства с представлением о прекращении гражданства. Последняя в свою очередь выносит предложение президенту и уже он своим указом прекращает гражданство Украины.

Вслед за этим во исполнение Указа Миграционная служба Украины обязана изъять паспорт гражданина Украины у лица, который упомянут в Указе президента Украины.

Накануне в сети появились слухи о возможном получении гражданства Украины российскими миллиардерами, владельцами "Альфагрупп" Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Ещё раньше украинцы бурно обсуждали известие о предоставлении гражданства российскому публицисту Александру Невзорова.