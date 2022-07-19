Два российских олигарха получили гражданство Украины — СМИ

Оба бизнесмена критикуют российские власти за вторжение в Украину

Во вторник, 19 июля, в сети появилась информация о том, что два российских олигарха Петр Авен и Михаил Фридман стали гражданами Украины. Оба являются владельцами "Альфа-групп" и неоднократно критиковали кровавого диктатора владимира путина за войну в Украине.

О приобретении гражданства Украины бизнесменами страны-агрессора сообщил Telegram-канал под названием "Баба с воза".

"Петр Авен и Михаил Фридман стали гражданами Украины. Закрытый указ вчера вечером подписал Зеленский вчера. Свой бизнес бизнесмены перерегистрируют в Украине и станут налоговыми резидентами страны", — говорилось в сообщении.

Примечательно, что сразу после обнародования этой информации представители "Альфа-групп" издали тираду о клевете и даже начали угрожать уголовным делом.

"Опубликованная некоторыми ТГ-каналами информация о приобретении ими (Фридманом и Авеном — ред.) украинского гражданства — очередная клевета и фейк. Представители "Альфа-групп" рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту клеветы", — сообщил представитель компании российскому "РБК".

Добавим, что слухи о том, что Фридман хочет получить украинское гражданство, появились в инфопространстве еще в начале июня. При этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что таких переговоров с российским олигархом никто не ведет, ведь вопрос не актуален.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские правоохранительные органы наложили арест на активы банка "Альфа-Банк Украина", долю в которых имеют Фридман и Авен, на общую сумму более 12 млрд гривен.