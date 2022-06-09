Российский олигарх хочет получить украинское гражданство

В Украине считают это хорошей новостью

Следом за российским журналистом Александром Невзоровым олигарх из рф Михаил Фридман, родившийся во Львове, общается с украинскими властями на предмет украинского гражданства.

Об этом рассказал руководитель Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинской редакции Forbes.

Новиков отметил, что Фридман проводит консультации с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Глава НАПК считает это хорошей новостью, ведь это выгодно Украине. Также сообщается, что подобный сценарий возможен и для других больших российских бизнесменов с украинскими корнями, в частности называется имя Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче (Львовская область).

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и в отношении других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, родившегося в Дрогобыче. Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь Путин также разрушает и убивает российскую экономику и россиян", — заявил Новиков.

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Фридман, который входит в 20-у богатейших людей россии (forbes оценивал его состояние в 15,5 млн долларов), является совладельцем одного из крупнейших российских банков — "Альфа". До 17 лет он проживал во Львове, а его родители являются украинцами. В этом городе он даже организовывал джазовый фестиваль.

Однако Фридман не просто так попал под санкции Запада. Евросоюз применил к олигарху персональные санкции из-за его близости к российским властям. Об этом говорит, к примеру, тот факт, что дочь президента рф владимира путина Мария возглавляла благотворительный проект "Альфа-эндо", который получал финансирование от российского Альфа-банка.

Кроме того Фридмана обвиняют в том, что он помогал российским компаниям обходить и снимать санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, олигарх назвал трагедией вторжение рф в Украину. К слову, активы Фридмана в Украине арестованы.