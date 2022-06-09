Російський олігарх хоче отримати українське громадянство

В Україні вважають це гарною новиною

Слідом за російським журналістом Олександром Невзоровим олігарх із росії Михайло Фрідман, який народився у Львові, спілкується з українською владою на предмет українського громадянства.

Про це розповів керівник Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв’ю українській редакції Forbes.

Новіков зазначив, що Фрідман проводить консультації з українською владою щодо того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україну. Голова НАЗК вважає це гарною новиною, адже це вигідно Україні. Також повідомляється, що подібний сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів з українським корінням, зокрема називається ім’я Віктора Вексельберга, який народився у Дрогобичі (Львівська область).

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою з приводу того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україну. Такий сценарій можливий і щодо інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі. Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму Путіна за рахунок російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна в таких обставинах. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін також руйнує та вбиває російську економіку та росіян", — заявив Новіков.

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Фрідман, який входить до 20 найбагатших людей росії (forbes оцінював його статки в 15,5 млн доларів), є співвласником одного з найбільших російських банків — "Альфа". До 17 років він мешкав у Львові, а його батьки є українцями. У цьому місті він навіть організовував джазовий фестиваль.

Проте Фрідман не просто так потрапив під санкції Заходу. Євросоюз застосував до олігарха персональні санкції через його близькість до російської влади. Про це говорить, наприклад, той факт, що дочка президента росії володимира путіна Марія очолювала благодійний проєкт "Альфа-ендо", який отримував фінансування від російського Альфа-банку.

Крім того, Фрідмана звинувачують у тому, що він допомагав російським компаніям обходити й знімати санкції, введені після анексії Криму у 2014 році.

Нагадаємо, олігарх назвав трагедією вторгнення росії в Україну. До речі, активи Фрідмана в Україні заарештовані.