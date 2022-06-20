Российский олигарх хочет получить украинское гражданство? Ермак прояснил ситуацию

россиянин якобы проводит консультации с украинскими властями по получению украинского гражданства

В Украине не планируют вести переговоры с российским олигархом Михаилом Фридманом, желающим получить украинское гражданство и перерегистрировать в Украине свой бизнес.

Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал во время своего очередного интервью для украинского издания LB, комментируя ситуацию по поводу желания бизнесмена еврейского происхождения Михаила Фридмана официально стать гражданином Украины.

По словам украинского чиновника, пока никаких переговоров ни с Фридманом, ни с какими-либо другими иностранными олигархами в Украине не ведут, отметив, что сейчас этот вопрос не актуален. Также он добавил, что граждан, пропагандирующих четкую антироссийскую риторику, можно использовать в качестве медийного оружия в войне с россией.

"Мы с уважением относимся к нашим партнерам, которые применили против таких лиц санкции. Поэтому, я думаю, это неактуальный вопрос. Что касается возможности использования людей, имеющих влияние на российское общество, которые действительно продемонстрировали, что они занимают антикремлевскую позицию по войне в Украине — таких людей следует использовать как медийное оружие. Только в этом контексте", — пояснил Ермак.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что активы одного из крупнейших украинских частных банков, владельцем части активов которого является именно российский олигарх Михаил Фридман, были арестованы правоохранительными органами. Тем не менее клиентам учреждения обещают вернуть все вложения.