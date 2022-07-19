Два російських олігарха отримали громадянство України

Обидва бізнесмени критикують російську владу за вторгнення в Україну

У вівторок, 19 липня, в мережі з'явилася інформація про те, що два російські олігархи Петро Авен та Михайло Фрідман стали громадянами України. Обидва є власниками "Альфа-груп" й неодноразово критикували кривавого диктатора володимира путіна за війну в Україні.

Про набуття громадянства України олігархами країни-агресора повідомив російський публіцист, ексзаступник директора "Першого каналу" Марат Гельман.

"Петро Авен та Михайло Фрідман стали громадянами України. Закритий указ учора увечері підписав Зеленський учора. Свій бізнес бізнесмени перереєструють в Україні та стануть податковими резидентами країни", — йшлося у повідомленні.

Примітно, що майже одразу після оприлюднення цієї інформації представники "Альфа-груп" видали тираду про наклеп і навіть почали погрожувати кримінальною справою.

"Опублікована деякими ТГ-каналами інформація про набуття ними (Фрідманом та Авеном — ред.) українського громадянства — черговий наклеп та фейк. Представники "Альфа-груп" розглядають можливість звернутися до правоохоронних органів із проханням завести кримінальну справу за фактом наклепу", — повідомив представник компанії російському "РБК".

Додамо, що чутки про те, що Фрідман хоче отримати українське громадянство з'явилися в інфопросторі ще на початку червня. При цьому голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що таких переговорів з російським олігархом ніхто не веде, адже питання не на часі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські правоохоронні органи наклали арешт на активи банку "Альфа-Банк Україна", частку в яких мають Фрідман та Авен, на загальну суму у понад 12 млрд гривень.