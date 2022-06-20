Російський олігарх хоче отримати українське громадянство? Єрмак прояснив ситуацію

росіянин нібито проводить консультації з українською владою щодо отримання українського громадянства

В Україні не планують вести перемовини з російським олігархом Михайлом Фрідманом, який хоче отримати українське громадянство та перереєструвати в Україні свій бізнес.

Про це глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів під час свого чергового інтерв'ю для українського видання LB, коментуючи ситуацію щодо бажання бізнесмена єврейського походження Михайла Фрідмана офіційно стати громадянином України.

За словами українського чиновника, наразі жодних переговорів ані з Фрідманом, ані з будь-яким іншими іноземними олігархами в Україні не ведуть, відзначивши, що наразі це питання не є актуальним. Також він додав, що громадян, які пропагандують чітку антиросійську риторику, можна використовувати як медійну зброю у війні з росією.

"Ми з повагою ставимось до наших партнерів, які застосували проти таких осіб санкції. Тому, я думаю, це неактуальне питання. Що стосується можливості використання людей, які мають вплив на російське суспільство, які дійсно продемонстрували, що вони займають антикремлівську позицію щодо війни в Україні — таких людей варто використовувати як медійну зброю. Виключно в цьому контексті", — пояснив Єрмак.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що активи одного з найбільших українських приватних банків, власником частини активів якого є саме російський олігарх Михайло Фрідман, були заарештовані правоохоронними органами. Попри це, клієнтам установи обіцяють повернути всі вкладення.