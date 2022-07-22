Олігархом в Україні може бути визнаний іноземець: подробиці

До реєстру олігархів можуть потрапити і не громадяни України

До реєстру олігархів може потрапити не лише громадянин України, а й іноземець, якщо він веде діяльність на території нашої країни.

Про це у четвер, 21 липня, увечері заявив в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас як олігарх? Так, може", — сказав Данілов.

Він додав, що якщо людина діє на території України, "не має значення, громадянином якої країни вона є".

У цьому контексті Данілов нагадав про правила внесення особи до реєстру олігархів.

"Він може бути олігархом, якщо він діє на території нашої країни і має 3 із 4 критеріїв, які записав наш законодавець", — сказав секретар РНБО, відповідаючи на запитання про те, чи може не виявитися олігархом Ігор Коломойський, згаданий у розміщеній нардепом Сергієм Власенком фотокопії указу президента про втрату громадянства України рядом осіб.

Зазначимо, що офіційного підтвердження чи спростування справжності цього указу немає. Водночас як стверджують джерела "Телеграфа" серед чиновників, такий указ справді існує, але він досі не підписаний президентом.

Данілов також не вніс ясності у питання щодо наявності такого указу: "Якщо в указах є персональні дані, вони закриті. Ви можете їх не побачити. Чи будуть опубліковані ці укази, я не можу сказати".

Як повідомлялося, раніше Данілов анонсував "гучні новини" про деяких впливових людей, які зникли з екранів ТБ після 24 лютого.