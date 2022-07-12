Громадянство України тільки після іспиту: влада визначилася, що повинні знати майбутні українці

Вже зараз відомо, що треба буде складати тест на знання української мови, історії України та основ Конституції

Для охочих отримати громадянство України хочуть запровадити комплексний іспит. Уряд вже дав доручення підготувати відповідні законопроєкти.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у власному Telegram-каналі.

"Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр пояснив, що Мін'юст та МВС мають підготувати та внести на розгляд Кабміну відповідні проєкти законів, а Міносвіти та Національна комісія зі стандартів державної мови має розробити й затвердити програму іспиту на рівень володіння державною мовою, історією України та основами Конституції.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський розглянув відповідну петицію, де українці просили запровадити іспит на набуття громадянства України та доручив опрацювати це питання прем'єру Денису Шмигалю, очевидно, що глава Уряду прислухався до громадян й іспиту таки бути.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що саме через механізм петицій до президента українці домоглися запровадження в'їзних віз для росіян.