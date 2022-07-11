Громадянство України даватимуть після іспиту: Зеленський дав доручення

У відповіді президента йдеться лише про мову, хоча у петиції питання поставлене ширше

Поки в Офісі президента готують відповідь на петицію про заборону очного навчання школярів під час війни, та звернення щодо легалізації одностатевих шлюбів, Володимир Зеленський уже відреагував на петицію із вимогою запровадити іспит на набуття громадянства України. Голова держави доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю пропрацювати це питання.

Як зазначається у відповіді президента на петицію, законодавство України справді передбачає складання іспиту на знання української мови перед набуттям громадянства. Вимоги до рівня володіння повинна визначати Національна комісія зі стандартів державної мови, а порядок складання такого іспиту перебуває у сфері відповідальності Кабміну. Тож Зеленський звернувся до Шмигаля з проханням опрацювати викладені у петиції пропозиції.

Втім, у зверненні його автор Віталій Капустян закликав перевіряти охочих отримати паспорт із тризубом не тільки на знання мови. Він також запропонував включити до іспиту історію України, українську Конституцію та гімн. На думку автора петиції, така ґрунтовна перевірка має стати невід’ємною складовою процесу отримання громадянства. А в разі провалу змогу знову скласти іспит мають надавати не раніше, ніж за три місяці.

Як повідомляв "Телеграф", раніше саме через механізм петицій до президента українці домоглися запровадження в'їзних віз для росіян.