Гражданство Украины будут давать после экзамена: Зеленский дал поручение

В ответе президента речь идет только о языке, хотя в петиции вопрос поставлен шире

Пока в Офисе президента готовят ответ на петицию о запрете очного обучения школьников во время войны и обращение относительно легализации однополых браков, Владимир Зеленский уже отреагировал на петицию с требованием ввести экзамен на приобретение гражданства Украины. Глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

Как отмечается в ответе президента на петицию, законодательство Украины действительно предусматривает сдачу экзамена на знание украинского языка перед приобретением гражданства. Требования к уровню владения должна определять Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а порядок сдачи такого экзамена находится в сфере ответственности Кабмина. Поэтому Зеленский обратился к Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в петиции предложения.

Впрочем, в обращении его автор Виталий Капустян призвал проверять желающих получить паспорт с трезубцем не только на знание языка. Он также предложил включить в экзамен историю Украины, украинскую Конституцию и гимн. По мнению автора петиции, такая тщательная проверка должна стать неотъемлемой составляющей процесса получения гражданства. А в случае провала возможность снова сдать экзамен должны предоставлять не раньше, чем через три месяца.

Как сообщал "Телеграф", ранее именно через механизм петиций к президенту украинцы добились введения въездных виз для россиян.