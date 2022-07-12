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Гражданство Украины только после экзамена: власть определилась, что должны знать будущие украинцы

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Для получения украинского паспорта иностранцам придется поучиться Новость обновлена 12 июля 2022, 17:37
Для получения украинского паспорта иностранцам придется поучиться

Уже сейчас известно, что нужно будет сдавать тест на знание украинского языка, истории Украины и основ Конституции

Для желающих получить гражданство Украины хотят ввести комплексный экзамен. Правительство уже дало поручение подготовить соответствующие законопроекты.

Об этом во вторник, 12 июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в собственном Telegram-канале.

"Гражданство Украины сегодня — это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр пояснил, что Минюст и МВД должны подготовить и внести на рассмотрение Кабмина соответствующие проекты законов, а Минобразования и Национальная комиссия по стандартам государственного языка должны разработать и утвердить программу экзамена на уровень владения государственным языком, историей Украины и основами Конституции.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел соответствующую петицию, где украинцы просили ввести экзамен на обретение гражданства Украины и поручил проработать этот вопрос премьеру Денису Шмыгалю, очевидно, что глава Правительства прислушался к гражданам и экзамену таки быть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что именно через механизм петиций к президенту украинцы добились введения въездных виз для россиян.

Теги:
#Кабмин #Экзамен #Гражданство Украины #Денис Шмыгаль