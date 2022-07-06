Новый омбудсмен предлагает лишать украинского гражданства за вредные для страны вещи - перечень

Новоназначенный омбудсмен предлагает расширить список оснований, по которым будут лишать украинского гражданства

Новый омбудсмен Дмитрий Лубинец стал инициатором законопроекта, значительно расширяющего список причин, по которым могут лишить украинского гражданства.

Соответствующий законодательный документ зарегистрирован на сайте Верховной рады. Лубенец указан в нем как первый соавтор.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, основаниями потери гражданства Украины будут :

добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом,

установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом и участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных сил такой страны,

осуждение в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение террористического акта, содействие совершению террористического акта и прочее.

Читайте также: Категория Украина Российский олигарх хочет получить украинское гражданство? Ермак прояснил ситуацию россиянин якобы проводит консультации с украинскими властями по получению украинского гражданства

Кроме того, законопроект предполагает, что гражданство не смогут получить те, кто представляют угрозу национальным интересам или национальной безопасности.

Напомним, вокруг предыдущей омбудсменки Людмилы Денисовой разгорелся скандал, после которого ее уволили.