Новий омбудсмен пропонує позбавляти українського громадянства за шкідливі для країни речі - перелік

Новопризначений омбудсмен пропонує розширити список підстав, на яких позбавлятимуть українського громадянства

Новий омбудсмен Дмитро Лубинець став ініціатором законопроєкту, який значно розширює список причин, за яких можуть позбавити українського громадянства.

Відповідний законодавчий документ зареєстрований на сайті Верховної ради. Лубенець вказаний в ньому як перший співавтор.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, підставами для втрати громадянства України будуть:

добровільне набуття громадянином України громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом,

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Україною державою-агресором або державою-окупантом та участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил такої країни,

засудження в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту та інше.

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Крім того законопроєкт передбачає, що громадянство не зможуть отримати ті, хто становлять загрозу національним інтересам чи національній безпеці.

Нагадаємо, навколо попередньої омбудсменки Людмили Денісової розгорівся скандал, після якого її звільнили.