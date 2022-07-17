"Цього чекають мільйони": в Україні скоро займуться множинним громадянством

Президент надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи

В Україні напрацьовано цілу низку проєктів, що нормують питання множинного громадянства для українців.

Про це в інтерв’ю ukrinform.ua заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він зазначив, що цим питанням за дорученням президента України Володимира Зеленського займається Державна міграційна служба та МВС.

"За дорученням Президента Державна міграційна служба спільно з МВС напрацювала цілу низку проєктів нормативно-правових актів, які б унормовували в тому числі й питання множинного громадянства.

Виходимо з чіткого забезпечення балансу між безпековими інтересами нашої держави, особливо в умовах повномасштабної агресії рф, з одного боку, а з іншого боку, необхідності залучення того потенціалу, яким володіє закордонна українська громада в країнах Європейського Союзу, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, оскільки вирішення цього питання обіцяла ціла низка попередніх президентів України. Президент України надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців", — заявив Єнін.

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Раніше повідомлялося, що для отримання українського громадянства потрібно буде складати тест на знання української мови, історії України та основ Конституції.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова попросила президента України надати українське громадянство своїй подрузі, російській журналістці та блогерці Нікі Білоцерківській. Це викликало хвилю гніву в мережі.