"Этого ждут миллионы": в Украине скоро займутся множественным гражданством
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Президент придает приоритетное значение реализации этой инициативы
В Украине наработано целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.
Об этом в интервью ukrinform.ua заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что этим вопросом по поручению президента Украины Владимира Зеленского занимается Государственная миграционная служба и МВД.
"По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих, в том числе и вопросы множественного гражданства.
Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии рф, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины. Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.", — заявил Енин.
Ранее сообщалось, что для получения украинского гражданства нужно будет сдавать тест на знание украинского языка, истории Украины и основ Конституции.
Напомним, украинская певица Оля Полякова попросила президента Украины предоставить украинское гражданство своей подруге, российской журналистке и блогерше Нике Белоцерковской. Это вызвало волну гнева в сети.