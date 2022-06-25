Полякова попросила Зеленского о гражданстве для известной россиянки: украинцы возмутились не на шутку

Артистка попросила предоставить блогерше Нике Белоцерковской, родом из Одессы, гражданство Украины

Украинская певица Оля Полякова, исполнившая с другими артистами песню "Ми з України", попросила президента Украины Владимира Зеленского предоставить украинское гражданство своей подруге, российской журналистке и блогерше Нике Белоцерковской.

Об этом исполнительница заявила в Инстаграме. "Это наша Ника! И у нее сегодня день рождения! А наша, потому что с первого дня войны за нас, несмотря на первое уголовное производство в России за правду об Украине и российской агрессии, затем федеральный розыск, а накануне своего дня рождения, в России арестовали все ее имущество! А она все равно говорит и пишет правду, а еще помогает Одессе, госпиталям и раненым, потому что зов крови, потому что одесситка", — написала Полякова.

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Добавим, что после полномасштабного вторжения россии в Украину Белоцерковская, которая сейчас живет во Франции, приютила Полякову с дочерями.

В сети такой просьбе украинской артистки не обрадовались.

Что известно о Нике Белоцерковской

Журналистка родом из Одессы. Она является российским журналистом, медиаменеджером, блогершей, автором популярных кулинарных книг. Училась в Ленинградском технологическом институте. В конце мая 2022 году Белоцерковская была заочно арестована в рф за "распространение фейков о действиях ВС рф". Ранее блогер открыто поддержала Украину. Сейчас живет во Франции.

Ранее негативно высказались о предоставлении гражданства Украины российскому журналисту Александру Невзорову. Напомним, что прежде чем новость о получении Невзоровым паспорта была подтверждена официально, в сети всплыл документ, указывающий на его обращение насчет гражданства к властям страны. Впрочем, вскоре выяснилось, что гражданство Невзоров пока не получил, а этот вопрос будет рассматриваться позже.

Также "Телеграф" писал, что журналиста на его родине в россии месяц назад объявили в розыск — из-за антивоенных высказываний.