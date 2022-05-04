Невзорова в россии объявили в розыск: он ответил путинцам издевательским советом

По словам журналиста, сначала российской верхушке нужно найти мозги

Российского журналиста Александра Невзорова, недавно попавшего в реестр "иноагентов", теперь еще и объявили в розыск по статье. До этого его обвиняли в распространении якобы фейков о действиях российской армии в Мариуполе. Журналист язвительно ответил российским властям.

Ответ Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 4 мая.

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По словам журналиста, российским властям очень не хватает мозгов, а кровавый диктатор владимир путин вообще сошел с ума.

"Вообще-то объявление в розыск фашистским путинским режимом – это высший орден, о котором можно мечтать. На самом же деле, этим ребятам следует искать не меня, а следует поискать для себя мозги. Для себя и заодно для того спятившего садиста, которого они называют своим президентом", — заявил Александр Невзоров.

Напомним, что за критику российских властей журналист Александр Невзоров оказался под прицелом Кремля. Его обвинили в распространении "фейков" по поводу зверств армии россии в Украине. За это в стране-агрессоре грозит до 15 лет заключения. Однако даже такие угрозы не заставили журналиста замолчать.

Более того, Невзоров беспощадно раскритиковал одиозного депутата Госдумы Анатолия Вассермана, ранее призвавшего "отобрать" у Украины независимость. Журналист заявил, что скоро российские депутаты смогут увидеть сине-желтые флаги над Кремлем.