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"Над Кремлем будут висеть сине-желтые флаги": Невзоров едко унизил путинского прихвостня

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Александр Невзоров Новость обновлена 20 апреля 2022, 15:11
Александр Невзоров

Невзоров ответил на призывы Вассермана "отнять" у Украины независимость

Российский журналист Александр Невзоров, описавший сценарий будущей войны россии с Украиной, ярко унизил одиозного депутата Госдумы рф Анатолия Вассермана, который ранее призвал "отобрать" у Украины независимость и включить ее в состав россии. Невзоров заявил Вассерману, что когда иллюзии, в которых живут путинисты, "лопнут", они смогут увидеть сине-желтые флаги над Кремлем.

Такой пост журналист опубликовал у себя в Телеграм-канале.

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Известный публицист едко ответил путинисту на его призывы, отметив, что однажды тот может обнаружить сине-желтые стяги над Кремлем.

"Карманщик собрал вещи и окончательно переехал в "мир говорящих сиреневых грибов". Ему там уютно. Там побеждает путинская армия, там снижаются цены и россия процветает. Проблема в том, что этот огромный фейк лопнет и наш девственник, вернувшись в реальность, может обнаружить над Кремлем желто-голубые, и бело-сине-белые стяги", — написал журналист.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналист Александр Невзоров ответил на обвинения от путинских властей едким письмом.

Теги:
#Анатолий Вассерман #Александр Невзоров
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