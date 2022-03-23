Невзоров ответил на обвинения от путинских властей едким письмом

Журналист объяснил, почему считает обвинения в свою сторону бесполезными и нелепыми

Подозреваемый в распространении "фейков" касаемо зверств армии рф в Украине российский журналист Александр Невзоров в открытую обратился к Следственному комитету россии. Он отметил расхождения в новом законе, который касается информации о военных действиях, и самой Конституции рф.

Подробности и полный текст открытого письма Невзорова публикует "Телеграф".

В первую очередь обращение россиянина направлено на руководителя СК Александра Бастрыкина. Невзоров подчеркивает, что в Конституции по-прежнему гарантируется свобода мнения, как и Законом о СМИ — распространение проверенной информации.

"Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т.к. "фейках" с законом о СМИ и 29 статьей Конституции рф", — подчеркнул журналист.

Также он добавил, что всю информацию о происходящем в Мариуполе — а именно об атаке на местный роддом его хотят наказать, — он черпал из множества иностранных СМИ, которые присылали собственных военкоров в украинские города. Российская же сторона документальных подтверждений своим словам не предоставляла.

Для более подробного ознакомления с позицией российского журналиста, поддерживающего Украину в этой жестокой войне, мы публикуем текст его письма полностью.

Открытое письмо Председателю Следственного Комитета А.И. Бастрыкину Александр Иванович! Следственный Комитет возбудил в отношении меня уголовное дело. Это рациональное и очень понятное решение. Получив столь масштабный сигнал, вся журналистика в России должна сообразить, что режим не собирается щадить никого и что любые попытки осмысливать преступную войну будут заканчиваться тюрьмой. Тут всё понятно. Но! Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т.н. "фейках" с законом о СМИ и с 29 статьей Конституции РФ. Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК– столь же категорично это запрещает. При этом, никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи – я признаю себя преступником. Но не ранее. Теперь, о моем "деле". О бомбежке роддома в Мариуполе. Тот Бастрыкин, которого я помню, всегда учил, что полагаться можно только на показания той стороны, которая имела возможность лично наблюдать преступление, которая имеет возможность проведения опросов, экспертиз и фиксации всех обстоятельств криминального события. В деле Мариупольского роддома – таких показаний множество, как и фиксаций. Вся мировая пресса оказалась единодушной в оценке этой трагедии. Мы имеем экспертизы, фото и видео фиксации, записи наблюдений и пр. Единственная структура не имевшая возможность изучить суть и детали драмы — это МО РФ. Оно физически не имело доступа к месту трагедии, не могло видеть его, обследовать или изучить. Тем не менее, мне вменяется в вину, что выбирая основу для своих выводов, я избрал убедительную фактуру предоставленную авторитетными мировыми СМИ, а не чистое голословие МО РФ. Предлагаю вам закрыть это нелепое дело. А я, со своей стороны, попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения. Невзоров

Напомним, что если журналиста таки решат осудить, ему может грозить до пятнадцати лет за решеткой. Именно такое максимальное наказание предусматривается новым принятым в госдуме рф законом. Подобным образом в Кремле хотят максимально ограничить распространение правдивой информации о происходящем в Украине.